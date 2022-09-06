Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek’teki temaslarına devam ediyor. Erdoğan ziyareti çerçevesinde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç, Milorad Dodik ve Zeljko Komşiç ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katıldı.