Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, selde büyük zarar gören Küçük Sanayi Sitesi (KSS) esnafını ziyaret etti, “Yoğun yağış altında kaldık, KSS’deki esnafımızda yağışlardan çok etkilendi” dedi.

Batı Karadeniz Bölgesinde Cumartesi ve Pazar günü etkili olan yağış birçok bölgede sele ve zarara neden oldu. Düzce’de Küçük Melen yakınında bulunan Küçük Sanayi Sitede ki iş yerini de su baştı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı sanayi sitesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık esnafı ziyaret etti geçmiş olsun diledi. Yağışlardan dolayı oluşan hasarlar hakkında bilgiler alan Erdoğan Bıyık, “Yetkililer metrekareye 250 kilogramın üzerinde yağmur yağdığını belirtiyor. Bilindiği üzere Küçük Sanayi Sitemiz Melen Çayı kenarında. Bu yoğun yağış ilimizin birçok yerinde maalesef maddi hasarlara sebep oldu. Küçük Sanayi Sitesi de etkilenen bölgelerimizden biri oldu. Buradaki üyelerimizi ziyaret ederek işyerlerinin durumları hakkında bilgiler aldık. Allah beterinden korusun. Yaşanan su taşkınlarından etkilenen tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.