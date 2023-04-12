Beyköy-Abant yolu için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü, yolun bir an önce yapılmasını için destek istedi.

Erdoğan Bıyık, İstanbul TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen EMITT fuarında Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Düzce’nin turizm konusundaki çalışmalarını Bakan Ersoy’a aktaran Erdoğan Bıyık turizm alanlarının güzergahının düzenlenebilmesi için Düzce-Beyköy-Abant yolu yapımı projesini de gündeme getirdi.

Bıyık, “İki metropol şehrin tam ortasında doğa cenneti olan alanlarımız ile milyonlarca yerli ve yabancı turiste rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek durumdayız. Bu noktada bazı altyapı çalışmaları yapılması gerekiyor. Özellikle Düzce-Beyköy-Abant yolunun bir an önce kazandırılması gerekiyor. Bu konuda sizlerin desteğini talep ediyoruz. Sizlere bu konudaki ön çalışmamızı sunmak için Ankara’da sizinle bir kez daha bir araya gelmeyi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyu yeniden konuşmak ve detaylandırmak üzere önümüzdeki günlerde Düzce heyetini bakanlığa beklediğini belirterek, ilgili soruna en kısa zamanda çözüm üreteceklerini de sözlerine ekledi.