Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını yaptığı Kütahya Mehmetçik Camii’ne Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını yaptığı Kütahya Mehmetçik Camii’ne Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Kütahya İl Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızdan özel Kur’an-ı Kerim hediyesi. Ahmed Karahisarî Mushafı Şerîf Kur’an-ı Kerim camide sergilenecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’a, Mehmetçik Zafer Camii açılışı anısına Kur’an-ı Kerim hediye etti. 20 kilogram civarındaki Kur’an-ı Kerim, Ahmed Karahisarî Mushafı Şerîfi’nin tıpkı basımı olarak biliniyor" denildi.