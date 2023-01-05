Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, 1-1 berabere biten Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık" dedi.

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, 1-1 berabere biten Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık" dedi.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Zorlu maçın son dakikasına 1-0 önde giren İstanbul ekibi, 90+6. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu. Başakşehir, bu sonuçla puanını 31’e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, son dakikalarda yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, “Maç öncesi beklediğimiz gibi iyi organize olan ve geçişleri etkili olan bir Gaziantep takımı vardı. Maça iyi hazırlanmıştık, ilk devrede de istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Sabırlı ve paslı oyunla maçı domine ettik. İyi oyunumuzla 3-4 güzel pozisyon yakaladık. Berkay’ın çok güzel bir golüyle de öne geçtik. İkinci yarıda da iyi oyunumuzu sürdürerek ikinci golü bulmaya çalıştık. Son dakikalarda Gaziantep takımı uzun toplarla tehlikeli pozisyonlara girdi. Maçı kazanmak için dakika kaç olursa olsun dikkatli olman gerekiyor. Basit uzun bir topla gol yedik ve 3 puanı bıraktık. Bugün hedefimiz galibiyetti ama 1 puan aldık. O nedenle hepimiz çok üzgünüz. Kendi emeğimizi tekmeledik, çok üzgünüz" diye konuştu.