Erden Timur: "Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız."
Erden Timur: "Tarihte ilk oldu, yayıncı kuruluş normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Açılışı böyle açmak bariz bir hata ki Beşiktaş maçındaki 10 kişi kalma durumu daha da bariz bir durum."
Erden Timur: "Yayın hakkı verilirse, sezon başından beri yaşanan tartışmalı pozisyonları, görüntüler eşliğinde profesyonellere yorumlatacağımız bir program yapacağız."
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