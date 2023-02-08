Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay’a gönderilen yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarına katıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay’a gönderilen yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarına katıldı.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Taraftarların ve vatandaşların yardımıyla toplanan malzemelerin bir bölümü Hatay’a gönderilirken, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı.