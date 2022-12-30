Erden Timur: "Tarihte ilk oldu, yayıncı kuruluş normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Açılışı böyle açmak bariz bir hata ki Beşiktaş maçındaki 10 kişi kalma durumu daha da bariz bir durum."

Erden Timur: "Tarihte ilk oldu, yayıncı kuruluş normal programı açarken hakem hatalarına direkt olarak değindi. Açılışı böyle açmak bariz bir hata ki Beşiktaş maçındaki 10 kişi kalma durumu daha da bariz bir durum."