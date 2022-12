Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor’un golünün neden iptal edildiğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama beklediklerini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor’un golünün neden iptal edildiğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama beklediklerini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Nef Stadyumu’nda gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Önemli bir gün olduğunu söyleyen Timur, "Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol külünü galibiyeti sonrasında sessizliğe bürünmeyip, çıkıp konuşuyor. İlk günde söyledik, her zaman söyleyeceğiz. Sabırla, usanmadan adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Tüm camialar adına adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi yine federasyonumuzdan bu maçtaki pozisyonla ilgili açıklama bekliyoruz. Sadece kendi maçlarımızda değil, tüm maçlardaki pozisyonlarını inceletip, GS TV’de programda yayınlatacağımızı söylemiştik. O günkü programdan sonra yayıncı kuruluş ile görüşmelere başladık. Her şeyi doğru bir şekilde anlatan, objektif, uluslararası bir hakemle de anlaştık. Ulusal bir hakemimizle birlikte yayın yapacaklar. Yayıncı kuruluş ile son aşamada ya geldik. Gerek dünkü maçtaki pozisyonlar, bundan önceki maçlardaki pozisyonlara dair yorumlar yapılacak. Bu maçtaki pozisyona aynı şekilde biz de federasyondan aynı şekilde Mecnun başkanın yaptığı gibi biz de çağrıda buluyoruz. Sadece bu pozisyon için değil, bugüne kadar olan bütün pozisyonların VAR kayıtları açıklansın. Golün neden iptal edildiğinin biz de açıklamasını bekliyoruz. Bizim futbolcuların şöyle bir iddiası var, taca çıktı, ondan Sergio itti. O pozisyonun taç olması lazım diye iddiası var. Sadece bu pozisyon için değil, bundan önceki yaşanan pozisyonlar için de VAR kayıtları açıklansın. Adalet isteyen insanlar, şeffaflık ister. 49. dakikada yaşanan pozisyonla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Federasyonun yeni kurallarla bu konuşmaları yasakladı. Biz de olmuşsa lehimize hata açıklanmasını istiyoruz. Nelsson’un da penaltı hadisesi var. Onun da açıklanmasını bekliyoruz. Maç 1-1’e dönmüş tekrar öne geçmişken, skorun buna bağlanıyor tarzında açıklamalar yapılması, 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata vardı, orada konuşulanların yüz katı kadar konuşulması, medyanın bu konuyu köpürtmesi, bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor. Herkesi, tüm kulüpleri buna davet ediyoruz. Mecnun başkanın da bu pozisyon açıklanmasını istediği gibi diğer takımlar da lehine, aleyhine olduğu pozisyonlarda açıklama istesin. Biz hiç değilse çaba gösteriyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bundan sonra bunun takipçisi olacağız. Bu kadar hep birlikte kıyamet koparılması, ne kadar kararlı bir şekilde şampiyonluk yürüyüşünde olduğumuzu, bir gün söylemiştik, her zerredeyiz diye. Her zerreye ne kadar dokunduğumuzun göstergesi. Bu anlamda adalet yolculuğunda doğru bir yerde olduğumuz düşünüyorum. Netice olarak gördüğümüz, okuduğumuz şu, iyisiyle, kötüsüyle lig gidiyor. Kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu sene rekabetçi bir lig. Böyle rekabetçi ligde Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleştirmek, çıkıp biz de bu pozisyonlar için açıklama istiyoruz. Biz kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz. O kararlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Türk futbolunun 6 büyük ligden biri olmak için herkesin başkası adına düşünmeye ihtiyacı var. Herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Biz bu yolumuza ne olursa ayağımız neye takılırsa takılsın, kararlılıkla devam edeceğiz. Galatasaraylılık her zaman için kendini düşünmeden Türk sporunun düşünerek hareket etmeyi gerektirir. O yayın hakkı verilsin, hepsini yorumlatacağız. Herkese çağrım; kendimiz kadar başkalarını da düşünmeniz lazım. Böyle konuları bile tamamen maden bulmuşçasına köpürtmek de tam tersine adalet arayışınızda samimi değilsinizin resmi aslında. İnsanlar şu an bunu yapıyor" diye konuştu.

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman keyifli ve güzel maçlardır"

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Timur, "Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman en önemli derbidir. Her zaman keyifli ve güzel maçlardır. İnşallah öyle maç olacağına inanıyorum. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hepimizin belli bir sorumlulukları var. Biz de o sorumluluğa aykırı davrandığımızda söylüyoruz, yanlış yaptık diye. Biz de bir değeri savunuyoruz, adaleti. Hangi maç olursa olsun bizim için önemli değil. Bu şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Zeminde bir hastalık olmuş son 1 hafta, 10 günlük içerisinde"

Sivasspor deplasmandaki zemin sorulması üzerine Erden Timur, "Sivasspor yönetimi, başkanı bizi karşıladı. Çok da iyi ağırladılar, herkesi ağırladıkları gibi. Zemin konusu da gündeme geldi. Bir hastalık olmuş son 1 hafta, 10 günlük içerisinde. Kendileri de söylüyordu. Oynamaya çok imkan vermiyordu. Büyük kulüpler biliyorsunuz ayağa pasla, daha teknik oynuyor. Bilseydik başvururduk. Sivasspor açından da dezavantajlı. Bu kadar bu denli olduğunu bilsek başvurabilirdik. 3-4 gün önce böyle değildi. Sadece ceza sahası içinde varken bir anda artmış. O yüzden maalesef böyle bir zeminde oynamak zorunda kaldık. Hiçbir takımda sakatlık olmaması en sevindirici konuydu" şeklinde konuştu.