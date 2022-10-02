Adıyaman besni ilçesinde yaptırılan cami ve Anadolu lisesinin açılışı yapıldı

Adıyaman besni ilçesinde yaptırılan cami ve Anadolu lisesinin açılışı yapıldı

Erdemoğlu Ailesinin yaptırdığı iki eserin daha açılışı yapıldı. Adıyaman Besni İlçesinde yapımı tamamlanan Merinos Mustafa Rabuş cami ve Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı. Dualarla ve kurbanlar kesilerek açılan Merinos Mustafa Rabuş Caminin yapımında emeği geçen ve katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara plaket verildi. Adıyaman Valisi Muhmut Çuhadar caminin tamamlanmasında katkı sağlayan Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’na teşekkür etti. Merinos Mustafa Rabuş caminin açılışından sonra Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’nun eşi adına yaptırılan Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi açılışı için tören düzenlendi. Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesinin açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep ve Adıyaman Milletvekilleri, Belediye başkanları, Erdemoğlu Holding Yönetim kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, adına okul yapılan Aysel Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi üyeleri ve vatandaşlar katıldılar.

Törenin bir konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep’te Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan başta eğitim kurumları olmak üzere bir çok eserin açılışında bulundum. Erdemoğlu ailesinin Gaziantep’te olmaları bizim için bir şanstır. Kendilerinden Allah Razı olsun. Hayır işlerinde hiç bir talebi geri çevirmediler. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.