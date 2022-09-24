Erdemlispor kalesine tecrübeli file bekçisini alarak takımına güçlü bir takviye yaptı.

Erdemlispor kalesine tecrübeli file bekçisini alarak takımına güçlü bir takviye yaptı.

Süper Amatör ligde mücadele eden Erdemlispor, Camspor takımında forma giyen kaleci Samet Özortak’ı kadrosuna kattı. Adanademirspor’un altyapısında yetişen Özortak, kariyerine Bartınspor, İstanbulselvispor ve Camspor’un formalarını giydiği belirtildi. Namıdiğer Hans olan başarılı file bekçisi Samet Özortak’ın daha önce U18 U19 U20 milli takım kalecilik yaptığı, 1. ve 2. Uluslararası dünya barış kupasında yer aldığı kaydedildi.

Türkiye’de hep kalecilerin az yetiştirildiği belirten Özortak, “Ben solak bir kaleciyim. Çoğu futbolcunun ön plana çıkamadığı gibi görünmeyen iyi ve kaliteli kalecilerden biriyim. Yani aslında hep perdenin arkasında kalan kalecilerdenim. Keşfedilememiş, yükselememiş ama hayatı başarılarla dolu bir kaleciyim. Takımını rahatlatan aynı zamanda yeri geldiğinde tıpkı bir stoper görevi gören bir kaleciyim” dedi.