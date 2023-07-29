Mersin'in Erdemli İlçesi'nde vatandaşlar son günlerde meydana gelen ölümlü ve yaralı trafik kazalarının artması üzerine isyan ederek konuya çözüm istediler.

Vatandaşlar özellikle Koyuncu mahallesi kavşağı ve Tapu caddesinde dün aksam meydana gelen kazadan sonra yetkililere , '' bu çile ne zaman bitecek ? trafik ışıkları ne zaman yapılacak ?

Koyuncu kavşağı ne zaman yapılacak ? bunların düzeltilmesi için daha kaç kaza olacak ? kaç can kaybı gerekiyor ? '' diye sorarak yaya ve trafik güvenliği için yetkililerden yardım istediler.