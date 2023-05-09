Merkezi Mersin'de bulunan Erdemlililer Derneği , TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü görevine atanan Fatih Doğru'yu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını ve başarılarının devamını dilediler.

Erdemlililer Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr. Selma Erat , Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette , kendisi de Erdemlili olan Bölge Müdürü Doğru'nun Mersin'de görev yapmasından son derece memnuniyet duyduğunu belirterek başarılı hizmetler yapması temennisinde bulundu.

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru da yaptığı konuşmada , Türkiye genelinde asıl mesleği olan Prodüktörlük ve Yönetmenlik dahilinde bir çok projeyi hayata geçirdiğini , Türkiye'de hemen hemen bütün İllerde bir proje ve etkinliğe imza attığını belirterek bir tek Mersin'e katkı sunamamanın üzüntüsünü yaşamıştım.Mersin'e doğup büyüdüğüm Şehrime kendimi hep borçlu hissettim diyerek Mersin'de iz bırakmak istiyorum çok önemli projeler üzerinde çalışıyorum dedi.

TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü'nün sadece radyodan ibaret olmadığını belirten Bölge Müdürü Doğru , yakın zamanda HD canlı yayın aracı ve TV Haber Stüdyosunu Mersin'de hayata geçireceğini , Haberciliğin ötesinde sosyal kültürel etkinliklerle de Mersin'in en önemli eksikliklerinden biri olan piar çalışmalarına katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Her biri kendi dalında önemli yerlere gelmiş Erdemlililerin Mersin'de bir araya gelerek , Erdemli'ye , Erdemlili hemşehrilerimize hizmet yolunda Dernekleşmelerinden son derece mutlu olduğunu ve heyecan duyduğunu ifade eden Bölge Müdürü Doğru , kendisinin de Dernek çalışmalarına her türlü katkıyı sunmak istediğini söyleyerek ziyaretten dolayı Başkan Vekili Prof.Dr.Selma Erat ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında Başkan Vekili Erat , Bölge Müdürü Doğru'ya Erdemlililer Tablosu hediye etti.