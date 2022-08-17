Mersin Erdemlililer Derneği Yönetim Kurulu , Ordu Fatsa Kaymakamlığı görevine atanan Erdemli Kaymakamı Avni Kula'ya veda programı düzenledi.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erdemli İlçe Kaymakamlığı görevinden Ordu Fatsa İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Erdemli Kaymakamı Avni Kula , Erdemlililer Derneği Yönetim Kurulu'nun düzenlediği veda programına eşi ile birlikte katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Kula , görev yaptığı süre içerisinde Erdemlililer Platformu olsun , sonrasında Erdemlililer Derneği olsun her zaman büyük destek gördüğünü bundan dolayı müteşekkir olduğunu ifade etti.

Kaymakam Kula , görev yaptığı süre içerisinde imkanları ve yetkileri dahilinde Erdemlililere hizmet etmeye çalıştığını , becerebildikleri olduğu kadar beceremediği işler de olduğunu belirterek gönül rahatlığı ile Erdemlililere veda ettiğini söyledi.

Erdemlililer Derneği Başkanı Av. Ali Gölcük de Kaymakam Kula'ya Erdemli'de verdiği hizmetler için teşekkür ederken yeni görevinde de başarılar diledi. Gölcük , Kaymakam Kula'nın mütevazi kişiliği ile , herkesi kucaklayan tavrı ve bir Erdemlili gibi Erdemli'nin ve Erdemlililerin sorunlarını dertlerini sahiplenerek büyük fedakarlık ve özverili çalışmaları nedeniyle Erdemlililerin gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Başkan Gölcük , Erdemlililer Derneği olarak da Kaymakam Kula'dan büyük destek gördüklerini sürekli istişare içerisinde olduklarını bu manada da Dernek adına teşekkür ettiğini ifade etti.

Program sonunda Başkan Gölcük Kaymakam Kula'ya tablo hediye etti.Duygu dolu anların yaşandığı Program fotograf çekimi ile sona erdi.