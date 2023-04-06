Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük  Başkan Yardımcıları Hasan Özer , Ali Turna , Genel Sekreter Ümmühan Kılıç , Muhasip Halil Sarı , Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Abacı , Serdar Çukur ve Aytur Gezer ile birlikte , Mersin Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü görevine atanan Dernek üyesi Yunus Fidan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun temennilerini belirterek başarılar diledi.

Hastanedeki çalışmalar , Erdemli ve Mersin ile ilgili güncel konular üzerine sohbet edilen ziyaret sonunda , Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük , Başmüdür Fidan'a ziyaret anısına tablo hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başmüdür Yunus Fidan , Dernek çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek başarılar dileyerek Başkan Gölcük ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

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