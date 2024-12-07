Merkezi Mersin'de bulunan Erdemlililer Derneği 2.Olağan Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Mehmet Badas'ın yaptığı Genel Kurul açılış konuşmasında Başkan Av.Ali Gölçük , Derneğin Kurucu Başkanlığını yapmış olmaktan onur duyduğunu belirterek Platform aşamasından bu günlere gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum , yeni seçilecek arkadaşlarımızın da bayrağı daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Genel Kurul , dilek ve temenniler bölümündeki görüş alışverişleri ile sona erdi.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde ;

Prof.Dr.Selma Erat , Halil Emre Taner , Nedim Akgedik , Ferdi Çokkeser , Kazım Sarı , Tuncer Aslan ve Mehmet Seyrek yeni yönetim kurulu olarak seçildi.

Genel Kurul Toplu hatıra resimleri çekimi ile sona erdi.