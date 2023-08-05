Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas'a hayırlı uğurlu olsun ziyaretleri sürüyor.

Merkezi Mersin'de bulunan Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas'ı ziyaret ederek başarılarının devamını dileyerek yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiler.

Erdemlililer Platformu Kurucu Başkanı , halen de Dernek üyesi olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas'a yapılan ziyarette Başkan Ali Gölcük , Başkanvekili Prof.Dr. Selma Erat , Başkan Yardımcısı , Hasan Özer , Genel Sekreter Ümmühan Kılıç , Muhasip Halil Sarı , Yönetim Kurulu Üyesi Ali Turna Displin Kurulu Başkanı Fatma Abacı ve Dernek Üyeleri hazır bulundu.

Dernek Başkanı Ali Gölcük , İlçe Müdürü Badas'a gerek Milli Eğitim camiasındaki başarılı çalışmalarından gerekse Derneğin kurulması ve bu günlere getirilmesinde gösterdiği gayret ve emeklerden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Ali Gölcük , Ziyaret anısına İlçe Müdürü Mehmet Badas'a bir tablo hediye etti.

İlçe Müdürü Badas da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan , Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek üyelerine teşekkür ederek birlik ve baraberlik içerisinde güzel hizmetler yapmaya devam etmelerini diledi.