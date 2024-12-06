Merkezi Mersin’de bulunan Erdemlililer Derneği, kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90. yılına yeni kadın üye ile girdi.

Erdemlililer Derneği, 5 Aralık 1934 yılında kabul edilen kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90.yıl dönümüne eğitimci Ayşe Vural’ın üyelik başvurusunu onaylayarak girdi. Aynı zamanda ’Dünya Kadın Hakları’ olarak da kutlanan 5 Aralık’ta yapılan bu üyelikle kadın haklarına farklı bir şekilde dikkat çekilmiş oldu.

Erdemlililer Derneği Genel Sekreteri Ümmühan Kılıç, ’Türkiye’nin, 5 Aralık 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vererek dünyada kadına bu hakkı veren devletlerin başında yer aldığını hatırlatarak, "Dünyanın pek çok ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması, Türk milleti için ayrı bir öneme sahip olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kadınlara verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir. Dünyanın pek çok ülkesinden önce, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması, Türk kadını için ayrı bir gurur kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimal yoktur’ demek suretiyle, Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemini vurgulamıştır" dedi.