Mersin'in Erdemli ilçesinde otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerindeki Yeniköy Işıkları'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre ışıklı kavşakta 46 AK 453 plakalı yolcu otobüsü ile Mustafa Durmaz yönetimindeki 01 EDH 82 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Durmaz hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Durmaz, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.