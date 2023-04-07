Erdemli Ulu Camii’de düzenlenen Mevlid-i Şerif programında ellerini semaya kaldıran vatandaşlar tüm şehitler, milli birlik ve beraberlik için dua etti.

Burada kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Hasan Küçük, "Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah’ım emniyet güçlerimizi ve silahlı kuvvetlerimizi havada karada her yerde muzaffer eylesin. Bu vesileyle polis teşkilatımızın da 178’inci kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde gün içinde Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Veli Gündüz ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hanifi Umar ’ün de katılımıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, kabirlere karanfil bırakıldı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek teşkilat mensuplarının haftasını kutladı.