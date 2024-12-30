Mersin Erdemli’de ’3. Erdemli Kitap ve Edebiyat Günleri’nin 2-11 Ocak tarihleri arasında bir çok şair ile yazarın katılımıyla yapılacağı bildirildi.

Erdemli Belediyesi tarafından Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günlerine 70 yayınevinin katılacağı, tiyatro, konser ve söyleşi etkinliklerinin yer alacağı belirtildi. Birbirinden önemli şair ve yazarların okurlarıyla bir araya geleceği etkinlik bu yıl da Türk Edebiyatına önemli katkılar sunan ‘Ömer Seyfettin’ teması ile gerçekleşecek.

Ayrıca, 3. Erdemli Kitap ve Edebiyat Günleri’ne katılmak isteyen şair ve yazarların Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebileceği ifade edildi.