İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünleri bayiliklerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdemli İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, tarımsal üretimin büyük önem taşıdığını belirtti.

Yıldız, Erdemli’de 223 bin dekar alanda sulu tarım yapıldığına değinerek, "Sulu tarım yapılan alanların yüzde 50’sinde limon yetiştiriliyor, yüzde 21’inde açıkta ve örtü altında olmak üzere domates üretiliyor. Geriye kalan kısımda ise çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiriciliği yapılıyor. İlçemiz oldukça geniş bir ürün desenine sahip. Örtü altında, açık, ilk ve son turfanda ürünler rahatlıkla yetiştirilmekte, sıfır rakımdan başlanılıp, 2 bin rakıma kadar tarım yapılabilmektedir" dedi.

İlçenin tarım yapılan toplam alanının başka bölgelere göre kıyaslanamayacak kadar az olmasına rağmen yıllık 1.1 milyon ton yaş meyve ve sebze üretildiğine dikkat çeken Yıldız, "Dolayısıyla kalıntı nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşanmaması için çiftçi eğitimini, bitki koruma ürünü bayileri ve çalışanlara yönelik eğitimleri kısacası bu yöndeki bütün eğitim çalışmalarını önemsiyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim de bayilerin ticari faaliyet yürütmenin yanında üreticileri de bilgilendirmesinin önemli olduğunu belirterek, ilaç uygulanması, ilaç aletlerinin kullanımı, ilaçlama yaparken koruyucu tedbirlerin alınması, ambalaj atıklarının çevreye, doğaya atılmaması konusunda herkese görevler düştüğünü kaydetti.