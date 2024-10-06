Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Sarıkaya Mahallesi’nde içme suyu iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

MESKİ, Erdemli’ye bağlı Sarıkaya Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılamakta olan su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha önce İl Özel İdaresi tarafından imalatları yapılmış olan mevcut sondaj terfi hattının, artan nüfusa hizmet verememesi ve terfi hattının vatandaş arazilerinden geçmesi nedeniyle içme suyu temin işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmekteydi.

Bunun üzerine gerekli çalışmaları başlatan MESKİ; açılan içme suyu sondaj kuyusu ile Sarıkaya Mahallesi’ni besleyen içme suyu deposu arasında, büyük çaplı borularla yaklaşık 5 bin metrelik terfi hattı çalışması yapıyor. Terfi hattının da kapasitesini artıran MESKİ, gerçekleştirdiği deplase çalışmalarıyla, kadastral yollara alınan içme suyu hattı sayesinde arızalara daha hızlı müdahale imkanı sağlıyor.