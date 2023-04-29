Tarımsal üretim yapılan Koyuncu Mahallesi'nde dolunun ağırlığına dayanamayan 2 sera yıkıldı, bazı noktalarda açıkta yetişen sebze ve meyvelerde ağır zararlar oluştu. Doludan etkilenen bölgelerde ön hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koyuncu ve Üçtepe Mahalleleri ile çevre mahallelerde dolu yağışı etkili oldu. Tarımsal üretimin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgelerde dolu özellikle fasulye ekili tarlalara, çiçeklerin meyveye dönüştüğü limon başta olmak üzere narenciye bahçelerine, yenidünya, kayısı, erik gibi hasadı süren meyve bahçelerinde yer yer ağır zarara neden oldu. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarla ve bahçelerde ön hasar tespit çalışmaları başlatıldı.2 dönüm serasında sebze üretimi yapan Mehmet Ceylan, "Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur bir saat civarında sürdü, sonradan doluya çevirdi. Şiddetli bir dolu yağışı oldu. Ben 49 yaşındayım, daha hiç bu kadar şiddetli bir dolu yağdığını görmedim. Seramız bu doluya dayanamadı, tamamen yerle bir oldu. İçinde 20-25 tonluk bir mahsulümüzde telef oldu. Devletimizin yardımını da desteğini de bekliyoruz" dedi.

Koyuncu Mahalle Muhtarı İlhan Çerçi ise, "Mahallemizde dün akşam 18.30'dan 20.30'a kadar şiddetli dolu, yağmur ve sel felaketi yaşandı. Dolu neredeyse misket büyüklüğünde, aşağı yukarı ceviz kadar yağdı. Seralarımız, açıkta fasulye, yenidünya gibi ürünler, turunçgillerimiz limon, portakallar, kayısılar, avokadolar hepsi zarar gördü şuanda. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle tutanak tutuyoruz. Vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2 seramız da tamamen yıkıldı" diye konuştu.

Yürütülen ön hasar tespit çalışmalarının Koyuncu ve Üçtepe Mahalleleri ile çevre mahallelerde sürdürüleceği öğrenildi.