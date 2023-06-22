Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki 1150 rakımlı Kızılen Mahallesi’nde sağanak yağış esnasında hortum çıktı. Hortum dakikalar içinde mahalledeki 5 serayı yerle bir etti. Ağırlıkla domates ve salatalık ekili bazı seralarda da ciddi hasarlar oluştu.

Mahalle Muhtarı İlyas Eser, "Bugün çıkan hortum sonucu çiftçilerimiz büyük zarar görmüştür. Seralar görüldüğü gibi kullanılamaz hale gelmiştir. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Seralar kullanılamaz hale geldi, yetkililerden yardım talep ediyorum. Şu anda yaşlısıyla genciyle, kadınıyla çocuğuyla bu enkazı kaldırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede ön hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi.