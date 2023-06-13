Mersin Erdemli’de düzenlenen ve 16 takımın katıldığı Ayak Tenisi Turnuvası, heyecan dolu mücadeleyle sona erdi.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. 3'erli oyuncudan oluşan takımlar halinde 20-35 yaş ile 35 yaş ve üzeri iki kategoride gerçekleştirilen turnuvada, toplamda 16 takım, 48 sporcu mücadele etti. Spor Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası’na katılan sporcular birinci olma hedefi için ter döktü. Her iki kategoride de ilk üçe giren takımlara hediyeler verildi. Kıyasıya mücadele ederek birinci olan takım ise Lazvegas oldu. Turnuva ödül töreninin ardından sona erdi.

Herkesi sporla buluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Spor İşleri Müdürü Kamil Boran,“Üç gündür devam eden şampiyonada 16 takım 48 sporcuyla şampiyonayı tamamladık. İlk gün birinci tur elemeleri, ikinci gün çeyrek final, üçüncü gün de yarı final ve final maçlarıyla şampiyonamız sona erdi. Güzel bir etkinlik oldu. Seyirci açısından da seyir zevki güzel maçlar gerçekleşti” diye konuştu.

Böyle bir turnuvada oynadığı için mutlu olduğunu belirten Oktay Kuşdemir, “Belediyemizin düzenlediği güzel turnuvalardan, güzel etkinlerden birisi” diye konuştu.

Spora teşvik için çok önemli bir proje olduğunu aktaran Hasan Gök de, “Erdemli gençlerini, insanlarını spora teşvik maksatlı çok güzel bir proje olmuş” şeklinde konuştu.

Turnuvada birinci oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren Tarık İnanç, “Takım olarak biz de elimizden geleni yaptık, birinci olduk. Güzel maçlar geçti, birinci olduğumuz için de mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

Maçların çok eğlenceli geçtiğini ifade eden diğer sporcular da başarılı bir turnuva olduğunu kaydetti.