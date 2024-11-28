Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesi Karahıdırlı ve Hacıalanı mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik yolun 3,5 kilometrelik bölümünde, yol genişletme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 4 metrelik yol genişliği 10 metreye çıkarılırken, 2 mahalle arasındaki mesafe kısalarak, sürüş güvenliği de arttı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi ile Hacıalanı mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik yolda, genişletme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yol çalışmaları kapsamında 2 mahalleyi birbirine bağlayan yolun 3,5 kilometrelik bölümünde genişletme çalışması yapıldı. Daha önce 4 metre olan yolun genişliği, 10 metreye çıkartıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla iki mahalle arasındaki mesafe kısalırken, güzergah üzerinden yapılan ulaşım da daha güvenli hale geldi. Üreticilerin yoğunlukla kullandığı yolun yenilenmesiyle, ürün kaybının da önüne geçileceği bildirildi.

"Üreticilerin ürünlerini pazara daha rahat ulaştırabilecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, iki mahalle arasındaki yolda sürdürülen çalışma hakkında bilgi vererek, "Hacıalanı genellikle yazın yayla olarak kullanılır. Mahallede sebze veya hayvancılık üretimi de yapılıyor. 17 kilometrelik yolumuzun 3,5 kilometresinde 2 araba yan yana zor geçiyordu. 25-30 yıldır el değmemiş bu yolda ciddi anlamda genişletme çalışması yapılıyor. Uçurumların olduğu yerlerde keskin virajlar var. Herhangi bir kaza tehlikesini önleyebilmek adına, yolumuzu 10 metreye kadar genişlettik" dedi.

Yolun genişletilmesiyle trafik kazalarının önlenmesinin yanı sıra, üreticilerin ürünlerini pazara daha rahat ulaştırabileceklerinin belirten Uzunbağ, "17 kilometrelik yolun geri kalan bölümünde 9 ayrı noktada zor virajlar ve rampalar var. Bu bölümü bitirdikten sonra ikinci aşamada, kalan kısımda çalışmalar gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"2 arabanın yan yana geçemediği yolda, 4 araba geçebiliyor"

Hacıalanı Mahallesi Muhtarı Muhammed Var da bölgenin sert kayalar ve uçurumlardan oluştuğunu söyledi. Dar olan yolda genişletme çalışması yapıldığını ifade eden Var, "Daha önce 2 arabanın yan yana geçemediği yolda, şu an 4 araba yan yana geçebiliyor" dedi. Sadece Hacıalanı Mahallesi’nde 1800 hane olduğunu sözlerine ekleyen muhtar Var, "Bölgede, Mersin’in her yerinden gelen yaylacılar, yazlıkçılar var. Yol, su, elektrik hayattır. Ekipler gecelerini gündüzlerine kattılar ve burada müthiş bir yol çıkarttılar" diye konuştu.

"Çalışma, seyahat süresini de kısalttı"

Karahıdırlı Mahallesi Muhtarı Ömer Çolak ise yol çalışması sayesinde seyahat süresinin kısaldığını vurgulayarak, "Daha önce bir tır Hacıalanı’ndan Karahıdırlı’ya 1 saat 15 dakikada varıyordu. Yapılan çalışmayla bu süre 45 dakikaya indi" diye konuştu.