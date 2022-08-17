Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarihi yapı ve doğa güzelliklerinin bulunduğu Erdemli Vadisi’nin turizme kazandırılması için temizleme çalışmaları başladı. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, “Çok yakında çok farklı bir Erdemli göreceğiz” dedi.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarihi yapı ve doğa güzelliklerinin bulunduğu Erdemli Vadisi’nin turizme kazandırılması için temizleme çalışmaları başladı. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, “Çok yakında çok farklı bir Erdemli göreceğiz” dedi.

Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi’nde bulunan, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Erdemli Vadisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla temizlenerek, tekrardan turizme kazandırılmak üzere yapılan çalışmalar başladı. Temizleme çalışmalarını Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun yakından takip etti. Yeni projeler ürettiklerini ve bu yapılacak olan projelerle Erdemli’nin çok değişeceğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdür Dr. Şükrü Dursun, “Gerek Soğanlı olsun gerek Erdemli olsun gerek Başköy, Güzelöz ve Keşlik gibi birçok noktada hem doğal oluşumlar hem de kaya oyma yapılarımız mevcut. Şu anda bulunduğumuz vadide Erdemli Vadisi. Vadi boyunca baktığımız zaman karşılıklı sıralanan çeşitli kaya oyma yapılar mevcut. Burası hem vadinin oluşum şekliyle hem de buradaki kaya oyma yapılarıyla gerçekten görülmesi gereken çok güzel bir yer. Biliyorsunuz kurban bayramı öncesinde Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamımız Ahmet Ali Altıntaş ve aynı zamanda Yeşilhisar Belediye Başkanımız ile beraber biz bu bölgelere geldik. Özellikle Erdemli’yi de ziyaret ettik. Valimizin özellikle tarihi ve kültürel varlıklara olan ilgisini biliyorsunuz. Buraya da geldiklerinde çok beğendiler. O zamanlar burada temizlik yapma kararımızı almıştık. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde burada hemen çalışmalara başladık. Bugün tam 1 ay olmuş biz çalışmalara başlayalı. Şu anda burada Saray Manastırı olarak bilinen yapıda Kayseri Müzemiz tarafından ve yine Prof. Dr. Nilay hocamızın danışmanlığında temizlik çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda inşallah bu temizlik çalışmaları bitecek. Biz burası için projelerde oluşturduk. Yürüyüş yolları, çevre düzenleme projeleri ile çok yakında çok farklı bir Erdemli göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ise, “Erdemli bölgesi, Yeşilhisar’ımızın önemli turistik bölgelerinden bir tanesidir. Özellikle Valimiz Gökmen Çiçeğin talimatlarıyla biz turizmde bir atağa kalktık ve ciddi manada bir ilerleme kat ettik. Ciddi bir amacımız var. Bir hayale inandık ve bunu gerçekleştirmek adına burada çalışmalarımıza başladık. Gördüğünüz coğrafya zaten tarih açısından binlerce yıllık bir yerleşime sahip. Çok ciddi manada tarihi eserleri var. Buranın en öneli yeri ise bulunduğumuz vadi. Çok güzel bir yürüyüş rotası. Bu manada turizmde birbirleri ile birleşen bir rotaya sahip ve çok güzel bir lokasyonu var. Turistlerimiz henüz Erdemli bölgesini keşfedemediler. Onları burada görmeyi çok istiyoruz. En büyük amacımızda zaten buralara yapılan yatırımın tekrar geri dönüşünün sağlanması” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve bilimsel danışman Prof. Dr. Nilay Çorağan da, Erdemli Vadisinin çok önemli bir değer olduğunu söyleyerek, “Erdemli Vadisi hakkında çok fazla bilgi yok. 2000 yılından 2009 yılına kadar burada bakanlı izniyle bir yüzey araştırması yaptım. Bu vadi antik adıyla Kyzistra olarak geçiyor. Bir kilometre uzunluğunda bir vadi. Bu yerleşimde 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar bir iskan söz konusu. Şu an önünde bulunduğumuz yapı, yerleşkenin doğusunda bulunan idari bir yapı. ’Saray manastırı’ olarak da geçiyor. yani yerleşkeyi yöneten rahiplerin, din adamlarının bulunduğu bir yapı. Toplantı salonuyla ve köyün ana kilisesiyle önemli bir yapı. Bu idari yapı aynı zamanda yerleşkenin tarımsal faaliyetini de bir şekilde yönetmiş. Vadinin özellikle güney tarafında çiftçilerin konutları, ahırları, özel şapelleri var. Çok itinalı yapılmış özel konutlar görebiliyoruz. Önemli kiliseler var ve varlıklı kişilerin yaşadığı da görülüyor. Soğanlı Vadisi ile burayı kardeş görüyorum. Çünkü bir sanatçı alışverişi söz konusu. Duvar resimleri açısından da bir benzerlik söz konusu. Erdemli Vadisi, Bizans döneminde ticari, sivil yapılarıyla orijinalliğini korumuş önemli bir kaya yerleşkesi" dedi.