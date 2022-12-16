Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere gönderilen 12 tonluk su ikmal aracı, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne törenle teslim edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, törende yaptığı konuşmada, Bölge Müdürlüğünün 2023 yılı yangınla mücadelede 79 ilk müdahale aracı, 57 arazöz, 21 su ikmal aracı ve 1 adet su tankeri ile hizmet verileceğini belirterek, "Yeni alınan araçlar Bölge Müdürlüğümüze özellikle yangınla mücadelede büyük katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede bu araçların kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim“ dedi.