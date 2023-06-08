Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulunda 5 farklı bölümden 50 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Yüksekokullar Amfisinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğrenciler, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezuniyet törenin açılış konuşmasını yapan Erdemli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Can Samırkaş, bu yıl buruk bir mezuniyet yaşadıklarını söyledi.

Samırkaş, depremde kaybettikleri öğrencilerine Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulunarak, "İnsanlarımızın yaşadığı bu tarifsiz acıları anlamak imkansız, sadece anlamaya çalışıyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Allah başka acılar yaşatmasın. Bu yıl daha bir buruk mezuniyetimiz. Ama bu ortak sevincimiz olan mezuniyetimizi paylaşmak için toplandık. Unutmayın ki bütün ulusların umut ve güvenleri genç nesillerdir" dedi.

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Sarı ise, öğrencilere öğrenmekten asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sarı, "Öğrencilerimiz burada mesleki alanda kullanacakları teorik bilgileri edindiler. Ama şunu unutmasınlar hayat her zaman yeni dinamikler, yeni durumlar, yeni hadiseler ortaya çıkarıyor. Bunları intibak etmek içinde sürekli öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Burada edindiğiniz teorik bilgiler yeni durumlara intibak etmenizde sadece işinizi kolaylaştıracak. Öğrenme hadisesinin bittiğini düşünmek, sizi sadece hem rakipleriniz hem paydaşlarınız karşısında geri plana itecek durum olacaktır. Öğrenme faaliyetini her zaman ön planda tutmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere yüksek onur, onur ve mezuniyet belgeleri akademisyenler ve öğretim görevlileri tarafından takdim edildi.