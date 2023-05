Erdemli 75. Yıl Anaokulu ve Elif Bulut Anaokulu'nda gerçekleştirilen şenlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şube Müdürü Mustafa Gülege’ nin katılımıyla başladı.

Oyun alanını ve standları gezen Yusuf Açıkyörük, Çocuk Gelişimi Alanı tarafından düzenlenen etkinliğin, çocukların farklı ortamlarda oyun oynaması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Böyle etkinliklerin alan öğrencilerine de büyük katkı sağlaması bakımından çok kıymetli olduğunu belirterek, Okul Müdürü Mustafa Tat başta olmak üzere, Çocuk Gelişimi alan şefi Zeynep Dere ve alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı ,halka oyunlarının oynandığı etkinlikle ilgili olarak alan şefi Zeynep Dere; “Alan dersleri kapsamında teorik olarak işlediğimiz derslerin uygulamaya yönelik olarak farklı etkinlikleri zaman zaman yapıyoruz. Ancak “Bahar Şenliği” olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi geleneksel olarak her yıl daha kapsamlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimize güzel bir deneyim oldu, hep birlikte hem eğlendik hem öğrendik. Çocuklar tüm standlara yoğun ilgi gösterdiler. Çalışmalar kapsamında bize her türlü destek olan okul müdürümüz Mustafa Tat, bizi okullarında misafir eden 75. Yıl Anaokulu müdürü Sedat Toker, Elif Bulut Anaokulu Müdürü Adem Toprak başta olmak üzere tüm öğretmenlere ve personellerine çok teşekkür ediyorum. Alan öğretmenleri ve öğrencilerimize de emekleri için çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız için." dedi