Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinin ’fen lisesi’ başarısı, ödüle layık görüldü.

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinin ’fen lisesi’ başarısı, ödüle layık görüldü.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen ’Yılın Enleri Altın Çağ Ödülleri’, törenle sahiplerini buldu. Mersin’in eğitim, sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından zirvelerinin belirlenerek taçlandırıldığı organizasyonda, Erdemli Belediyesinin eğitim alanında yaptığı çalışmalar gecenin ilgi odağı haline geldi.

’Yılın Enleri Altın Çağ Ödül’ töreninde, bu yıl Erdemli’de ilk 5 derece ile birlikte ilçede fen lisesi kazanan öğrencilerin yüzde 80’inin Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinden çıkması, başarı hikayesi ödülüne layık görüldü. Ödülü, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçicek alırken, gençlerin zeybek performansı ve Erdemli Belediyesi Kadın Mehteranların gösterisi geceye damga vurdu.

Ödül töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Altunçiçek, "Erdemli Belediyemiz insanımızın her safhasında yanında. Bunlardan en önemlisi ve gurur duyduğumuz, Belediye Başkanımız tarafından açılan ücretsiz eğitim kurslarımız. LYS ve YKS sınavında öğrencilerimizi alıyoruz, yüze yakın eğitimci kadromuzla birlikte, belediyemiz kurs merkezlerinde ücret almadan yetiştiriyoruz. Bu yıl Erdemli’de 132 öğrenciden 102 tanesi bizim kurs merkezlerimizden çıktı. Ayrıca üniversite sınavımızda da 278 tane öğrencimiz prestijli üniversitelerimizi kazandı. Bu bizim için gurur tablosu" dedi.