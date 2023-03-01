Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Tuna’nın hayvanlarının soğuktan öldüğü bilgisini alan Erdemli Belediyesi, kısa süre içerisinde bölgede ağıl yaparak hayvanları ölmekten kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Tuna’nın hayvanlarının soğuktan öldüğü bilgisini alan Erdemli Belediyesi, kısa süre içerisinde bölgede ağıl yaparak hayvanları ölmekten kurtardı.

Türkiye’yi derinden sarsan depremin yaralarını sarmak için devlet, millet omuz omuza seferber oldu. Hayvanların barınma alanları olan ağıllar da depremde yıkıldı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Tuna da depremden etkilenen çiftçilerden bir tanesi. Çiftçi Hasan Tuna’nın hayvanlarının soğuktan öldüğü bilgisini alan Erdemli Belediyesi ekipleri, kısa süre içerisinde hayvanlar için geçici ağıl kurdu.

"Hayvanlarım soğuktan kurtuldu"

Depremde hayvanlarının ağılının yıkıldığını ifade eden Tuna, "Çiftliğin duvarlarının yıkılmış olmasından kaynaklı olaraktan soğukta, ayazda kalmasından mütevellit, günlük hayvan ölümlerinin olduğu bilgisini aldıktan sonra hemen buraya personel arkadaşlarla birlikte bu çadırı göndermiş, hayvanlarımın soğuktan ölmesinin önüne geçmiştir. Bu şekilde bu çadırlara hayvanlarımızın bir kısmını tahliye ettik. Bu şekilde hayvanlar da üst üste olmaktan, soğukta olmaktan kurtulmuştur" dedi.