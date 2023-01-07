Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Ankara’da imzalandığı belirtildi. Açıklamada, 11 Ekim 2022 tarihinde başlayan ve ERDEMİR adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan görüşmelerin 4 bin 217 saat ücretli çalışanı kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, "29. Dönem Toplu İş Sözleşmesini anlaşmayla sonuçlandıran ERDEMİR, en önemli varlığı olarak gördüğü çalışanlarını korumaya ve iş barışını sağlamaya devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda güçlü adımlarla ilerleyen ERDEMİR, çalışanlarından aldığı güçle ülkesi için değer üretmeye devam edecek" denildi.