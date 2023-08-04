Yassı çelik üreticisi Erdemir’in 1 No’lu yüksek fırını Ayşe, bugün 50 bininci dökümünü gerçekleştirdi. Yüksek fırınında, 15 Mayıs 2008 tarihinden bu yana toplam 26,5 milyon ton sıvı ham demir üretildi.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir tarafından inşa edilen Türkiye’nin yerli yüksek fırını Ayşe, devreye alındığı günden beri Türkiye ekonomisi için üretime devam ediyor. Bugün 50 bininci dökümün gerçekleştirildiği fırında şu ana kadar toplam 26,5 milyon ton sıvı ham demir üretildi.

Erdemir’in mühendis ve işçilerinin emeği ile inşa edildi

İşletmeye alındığı günden itibaren planlı bakımlar dışında üretimini sürdüren, ancak ekonomik ömrünü dolduran 1. yüksek fırınını yenilemeye 2006 yılında karar veren Erdemir, fırın çalışmaya devam ederken inşa ettiği yeni fırınını 15 Mayıs 2008’de yine ’Ayşe’ adıyla devreye aldı. Türkiye’nin ilk yerli yüksek fırını olma özelliğini taşıdığı belirtilen ’Ayşe’, projelendirmeden devreye alınmasına kadar her aşamada Erdemir’in mühendis ve işçilerinin emeğiyle yeniden inşa edildi.

Verilen bilgiye göre; Erdemir’in mühendislik birikimi, proje yönetim tecrübesi ve yetkin insan kaynağına duyulan güvenin önemli göstergesi olan 1. yüksek fırın Ayşe, 2008 yılından bu yana aralıksız şekilde üretimi sürdürüyor. Tesisin; yüksek fırınların belirli sürelerle durdurularak refrakter değişimi, mekanik ekipmanlarının bakımı ve gerektiğinde otomasyon kontrol sistemlerinin modernizasyonunun yapıldığı “Reline” adı verilen duruşlara ihtiyaç duymadan 50 bininci döküme ulaşması, yerli fırının tasarım başarısını ve verimliliğini ortaya koyuyor.