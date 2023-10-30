Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl coşkusuna yeni yatırımıyla ortak olan Erdemir’in yeniden inşa ettiği 2’nci Yüksek Fırını ‘Zübeyde’de ilk üretim törenle gerçekleştirildi. Şirketin Türk mühendislerin emeğiyle eski fırının yerine inşa ettiği çevreci ve teknolojik yeni Yüksek Fırın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda devreye alındı.

OYAK’ın Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan 2’nci Yüksek Fırını ‘Zübeyde’yi yenileyerek Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde törenle devreye aldı. Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ve Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker’in ev sahipliğinde, yeniden inşa edilen fırının ilk üretimini gerçekleştirdiği törene; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli protokolünün yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yüksek Fırın ‘Zübeyde’nin devreye girmesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ülkenin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir’in 2006 yılında OYAK’ın bünyesine dahil olmasının ardından yakaladığı hızlı ve güçlü büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Erdem, “Erdemir ülkemizin gururu olan şirketlerden biri. Yerli üretim kabiliyetimizi artırarak yüksek katma değerli üretime ağırlık verdiğimiz bu dönemde, ülkemizin bölgedeki güçlü oyuncu rolünü sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Bugün sadece Erdemir için değil, Türkiye çelik sektörü için kıymetli bir yatırımı daha devreye alıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu tarihi günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2’nci Yüksek Fırınımız ‘Zübeyde’yi Türk sanayisine armağan ediyoruz. İşletmeye alındığı ilk günden bu yana ülkemiz sanayisinin gelişiminde rol oynayan, daima katma değerli üretime odaklanan şirketimizin yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demir-çelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ilk 5’te yer alan Erdemir; Karadeniz Ereğli’nin ve Türkiye’nin geleceği için üretmeye devam ediyor, sayısız sektöre ham madde sağlıyor, sürdürülebilir büyüme adımlarıyla gelecek için güven veriyor. Şirketimiz, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da Türkiye’nin yarınlarını aydınlatacak” dedi.

Türk mühendislerin emeği

Törene ev sahipliği yapan Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar, Cumhuriyet Bayramı’nda yaptıkları açılışla, Cumhuriyetin ilk 100 yılının sembollerinden olan Erdemir’in, tarihe anlamlı bir iz bıraktığını söyledi. Damar, “Ülkemizin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Erdemir, gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü oldu. Yeni Yüksek Fırın ve sahada devam eden büyük yatırımlarımızda, projelendirmeden devreye alınmasına kadar her aşamayı, OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Mühendislikle birlikte yürütüyoruz. Çelik üretiminde olduğu gibi tesis yatırımlarında da engin bir mühendislik birikimine sahibiz. Mühendislerimizden, projeyi uygulayan sahadaki her bir çalışanımıza ve iş ortaklarımıza kadar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında unutulmayacak bir gün yaşıyoruz. Karadeniz Ereğlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de yeni fırının özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Peker şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şirketimizin 2’nci Yüksek Fırını ‘Zübeyde’yi sanayimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ham madde besleme ve şarj sistemi tasarımı başta olmak üzere Türk mühendislerinin önemli görevler üstlendiği yeni Yüksek Fırın projesi, Erdemir’in gücüne güç katacak. Tüm sistemleri ve destek ekipmanları ile son teknolojiye sahip olan yeni fırının tüm parametreleri etkin bir şekilde izlenebilecek 2’nci Yüksek Fırın’ın kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkarken, kullanılan yeni teknoloji ürünü kontrol sistemleri sayesinde Erdemir’in önceliklerinden olan İSG ve çevre performansı da artmaya devam ediyor.”

50 yıl boyunca Türkiye’ye hizmet edecek

45 yıllık çalışma süresi boyunca 60 milyon ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren bir önceki fırının yerine inşa edilen yeni Yüksek Fırın’ın 50 yıl ve üzeri hizmet vermesi bekleniyor.