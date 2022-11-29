Entegre yassı çelik üreticisi Erdemir’in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 7’ncisini düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda kazanan ve sergilemeye değer bulunan eserler Karadeniz Ereğli halkıyla buluştu.

Entegre yassı çelik üreticisi Erdemir’in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 7’ncisini düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda kazanan ve sergilemeye değer bulunan eserler Karadeniz Ereğli halkıyla buluştu.

OYAK Maden Metalürji Sektörü Şirketlerinden Erdemir, daha güvenli, konforlu, kaliteli bir yaşamın inşasında ve sürdürülmesinde vazgeçilmez rol oynayan çeliği sanatla buluşturmaya devam ediyor. Erdemir’in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği 7’nci Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda ödül almaya ve sergilenmeye değer bulunan 53 eser, Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Erdemir’in ev sahipliğini yaptığı sergi, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ve ilçe protokolünün katıldığı açılış töreniyle kapılarını açtı. Sergi, 29 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yarışmanın bu seneki teması ‘Dönüşüm’ oldu

Bu yıl yarışmaya, 11 farklı üniversitenin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler toplamda 102 eserle başvurdu. Yarışmada jüri değerlendirmesi sonucu 23 eser ödüle layık görülürken, 31 eser de sergilenmeye değer bulundu.

Bu seneki teması ‘Dönüşüm’ olarak belirlenen yarışmada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu ’Self Sabotage’ adlı eseriyle birincilik ödülünü alırken, aynı üniversiteden Muzaffer Tuncer ‘The Conversion’ eseriyle ikinci, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Aziz Sargın ise ’İsimsiz’ eseriyle üçüncü oldu.