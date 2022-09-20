Zonguldak’ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (TSO) Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşları ile birlikte TSO üyesi esnafları ziyaret etti.

Zonguldak’ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (TSO) Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde birlikte çalışacağı ekip arkadaşları ile birlikte TSO üyesi esnafları ziyaret etti.

1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak Kdz. Ereğli TSO seçimleri öncesi üye ziyaretlerine devam eden Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve yeni dönemde çalışacağı ekip arkadaşları ile birlikte bugün Erdemir, Uğur Mumcu, İbrahim Efe, Göztepe ve Meydanbaşı Caddesi üzerinde bulunan Kdz. Ereğli TSO üyesi esnafları ziyaret ederek destek istedi. Başkan Keleş ve ekibini sıcak karşılayan esnaflar “Özellikle pandemi sürecinde sizler hep yanımızda oldunuz. Ne zaman arasak, ne zaman odaya gelsek kapınız hep bizlere açık oldu. Biz sizden memnunuz. Devam etmenizi istiyoruz” diyerek desteklerini dile getirdi.

Ziyaret ettiği esnafların memnuniyetlerini ve desteklerini ifade eden sözleri karşısında moral depolayan Başkan Keleş, yeni dönemde genç, dinamik, dürüst ve tecrübeli ekibi ile birlikte Kdz. Ereğli’de güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Keleş, “Bugün yönetim kurulu üyelerimiz ve yeni dönemde birlikte görev yapacağımız ekip arkadaşlarımızla birlikte Erdemir, Uğur Mumcu, İbrahim Efe Caddesinin bir kısmı, Göztepe ve Meydanbaşı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren TSO üyesi esnaflarımızı ziyaret edip sohbet ettik. Ziyaret ettiğimiz üyelerimizin bizlere memnuniyetlerini ve desteklerini ifade etmeleri açıkçası çok büyük moral oldu. Yaklaşık 4,5 yıllık görev süremiz içerisinde hiç kimseyi ayırt etmeksizin kapımız herkese açık oldu. Bize ulaşan her türlü talebi yerine getirmeye, sorunu çözmeye çalıştık. Kdz. Ereğli’nin sorunlarını hep dile getirdik. İlçemiz ekonomisindeki pastanın daha da büyütülmesi ve sektörel çeşitliliğin artırılması noktasında önemli projeler hazırladık. İnşallah yeni dönemde yeni ekibimiz ve tüm TSO üyelerimizle birlikte bu projeleri hayata geçireceğiz. Biz hiçbir zaman afaki söylemlerde bulunmadık. Gerçekçi, yapılabilir projeler hazırladık ve takibini yaptık. Kdz. Ereğli TSO yönetimi olarak sadece bir-iki sektörün değil tüm sektörlerin problemlerinin çözümü, gelişmesi ve büyümesi için çalıştık. Bundan sonrada aynı anlayışla yolumuza devam edecek. İnsanız, elbette yapamadıklarımız, hatalarımız, eksiklerimizde olabilir. Biz hep kucaklayıcı olduk. Bundan sonrada öyle olacağız. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.