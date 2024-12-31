Erdem Sağlık Grubu, sağlık alanında sürdürdüğü 37 yıllık yolculuğunu kutladı.

Erdem Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerindeki 37 yıllık yolculuğunu, hastane hizmetlerindeki 30 yıllık tecrübe ile taçlandırarak Güneşli şubesinin 10. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Güneşli Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlamada; çeşitli protokol konuşmaları, sergi ve gösterimlerle dolu bir program gerçekleştirildi. ’Sağlıkta Mükemmelliğe Yolculuk’ temalı sergi, markanın 37 yıllık tarihini ve geleceğe yönelik hedeflerini gözler önüne serdi.

“Vizyonumuz, etik değerlerimize olan bağlılığımız önemli”

İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Külünk etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, Sağlık alanındaki vizyonumuz, etik değerlerimize olan bağlılığımız ve bu değerlerin markamızın başarısındaki önemi büyük. Hastalarımızın güveni ve çalışanlarımızın fedakârlığı sayesinde bu günlere geldik" diyerek sürecin temel taşlarını dile getirdi.

Dr. Nesrin Topçu Tarakçı ise ekibin başarılarının temelinde yatan kararlılık, etik değerler ve hizmet kalitesindeki sürekliliğin, markanın geleceğe güvenle bakmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, geçmişten bugüne çalışanların emeklerinin başarının yapı taşı olduğunu vurguladı.

Anestezi Teknikeri Serçin Soner, 1994 yılında markayla başlayan yolculuğunu anlatarak sağlık çalışanlarının hayat kurtaran görevleriyle bir yuva sıcaklığında çalışmanın önemini dile getirdi. "Bu kurumda yalnızca mesleğimi değil, insan olmanın değerlerini öğrendim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Dr. Murat Kaya, markanın kuruluş yıllarından bu yana yaşanan zorlukları ve yoğun bakım hizmetlerinin ilk adımlarını attığı süreçteki katkılarını paylaştı. "Bu markanın parçası olmak, her zaman büyük bir onurdu" diyerek duygularını belirtti. Kuruluş aşamasındaki sınırlı imkânlarla verilen mücadeleleri ve markamızın bugünlere gelmesindeki rolünü anlattı.

Geleceğe dair vizyon aktarıldı

Etkinlik, zarif bir müzik dinletisi ve keyifli kokteyl ile tamamlanarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Külünk ile yapılan özel bir röportaj eşliğinde, markanın 37 yıllık serüveni, elde edilen başarılar ve geleceğe dair vizyon aktarıldı.