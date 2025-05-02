Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GTO Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle düzenlenen Canlı Performans Resim Yarışması, Gaziantep genelindeki 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Erdem Koleji öğrencisi Yara Kabani, yarışma günü açıklanan temaya uygun olarak yaptığı etkileyici çalışmayla birincilik elde etti.

Canlı performansta gelen başarı

Yarışmacıların belirlenen süre içerisinde canlı olarak resim yaptığı bu özel etkinlikte, Yara Kabani özgün anlatımı ve teknik becerisiyle jüri üyelerinden tam not aldı. Gaziantep genelinde birçok okuldan gelen yetenekli öğrenciler arasından sıyrılarak il birincisi olan Yara, sanatsal vizyonu ve disiplinli hazırlığıyla göz doldurdu.

Erdem Koleji sanatta da öncü

Erdem Koleji, öğrencilerinin yalnızca akademik başarılarını değil; sanat, spor ve bilim alanlarındaki gelişimlerini de çok boyutlu olarak desteklemeye devam ediyor. Yara Kabani’nin elde ettiği bu önemli derece, okulun sanatsal yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusundaki kararlılığının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Sanatla güçlenen özgüven

Sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin özgüven, ifade becerisi ve estetik duyarlılıklarını geliştirmede büyük rol oynadığına inanan Erdem Koleji, bu gibi başarılarla öğrencilerini ulusal ve uluslararası platformlara hazırlıyor. Yara Kabani’nin başarısı, diğer öğrenciler için de ilham kaynağı niteliğinde.