Gaziantep genelinde düzenlenen okullar arası kickboks müsabakalarında, Erdem Koleji öğrencileri Hasan Alper Gülerim (60kg) ve Kerem İyisabancı (57kg) kendi kategorilerinde birincilik elde ederek şampiyonluk kupasını okullarına getirdi. Her iki sporcu da şimdi Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor ve bu başarıyı ulusal arenada taçlandırmayı hedefliyor.

"Disiplin, azim ve erdem koleji ruhunun zaferi"

Şampiyon öğrencilerden Hasan Alper Gülerim, "Erdem Koleji’nin sunduğu imkanlar ve bize verdiği destek sayesinde bu başarıyı yakaladık. Burada yalnızca sporcu değil, aynı zamanda disiplinli bireyler olmayı öğrendik. Şimdi Türkiye Şampiyonası için daha büyük bir hedefle çalışıyoruz" dedi.

“Türkiye Şampiyonası’nda da bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmak için çalışacağız”

Kerem İyisabancı ise, "Erdem Koleji’nde sporun sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal gelişimin bir parçası olduğunu öğrendik. Hocalarımızın desteği, ailemizin sevgisi ve

arkadaşlarımızın motivasyonuyla bu başarıyı kazandık. Türkiye Şampiyonası’nda da bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Erdem Koleji, geleceğin liderlerini yetiştiriyor"

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, "Erdem Koleji olarak sadece akademik alanda değil, spor, sanat ve kültürde de öğrencilerimizin en iyisini başarması için çalışıyoruz. Hasan Alper ve Kerem, azimleri ve kararlılıklarıyla bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden oldular. Şimdi sırada Türkiye Şampiyonası var ve biz, onların bu büyük başarıyı daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Erdem Koleji, eğitimde fark oluşturma misyonuyla sadece bilgi değil, değer üreten bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Bu büyük başarı, Erdem Koleji ailesinin spordaki güçlü duruşunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.