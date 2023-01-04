Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, göreve geldiği andan itibaren ilçede sevgiyi, hoşgörüyü, dostluğu ve kardeşliği esas aldığını vurguladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, göreve geldiği andan itibaren ilçede sevgiyi, hoşgörüyü, dostluğu ve kardeşliği esas aldığını vurguladı.

Ceyhan Belediye Meclisi’nin 2023 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Erdem, farklı noktalarda bulunan yeni yıl mesajının asılı olduğu billboardların saldırıya uğradığını tespit ettiklerini ve adli makamlara suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Başkan Erdem, “Göreve geldiğimiz andan itibaren verdiğimiz hizmetlerle Ceyhanımızda birlik, beraberlik ve huzur içinde; sevgi ve saygıyla, dostluk ve komşuluk bağlarıyla örülü bir yaşam için gece gündüz çalışıyoruz. Ceyhan’daki huzur iklimini bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Ceyhan’da oluşan bu huzur ikliminden, belediyenin başarılı hizmet sürecinden rahatsız olanların kamu malını yağmalamasına izin vermeyeceğini ifade eden Başkan Erdem, şunları söyledi:

“Milletine, milletin malına düşmanlık edenlere geçit vermeyeceğiz. Belediyemizin adil, şeffaf, hesap veren, demokrasiye ve hukuka uygun işleyişinden rahatsızlık duyanlar, Ceyhanlıların alın teriyle kazandığı vergilerinden oluşan belediye bütçesine göz koyanlar, kişisel ihtiraslarıyla hareket edip Ceyhanımızdaki huzur iklimini bozmaya çalışanlar, belediyemizin yükselen başarısını, artan hizmet kapasitesini çekemeyenler, belediyemizin Ceyhan’a, Ceyhanlıya yaptığı yatırımlara tahammül edemeyenler, bu milletin malına tamah edenler, “Nasıl olsa kadın belediye başkanıdır, gücü bize yetmez” diyen arsızlar, alçaklık sizin, mertlik benimdir. İhanet sizin, emanet benimdir, korkaklık sizde, mangal gibi yürek de bendedir. Hepinize, topunuza hodri meydan diyorum."