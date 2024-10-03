Türkiye’nin tarım ve su ürünleri üretiminde önemli merkezlerinden olan Balıkesir, midye yetiştiriciliği alanında büyük bir atılım yaptı. Üreticiler Türkiye genelinde midye talebini karşılamak üzere kapasitelerini artırırken, yılda 43 bin ton midye üretimi hedefleniyor.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Çakılköy, Karşıyaka Mahallesi ve Fener Adası gibi bölgelerde kurulan midye tesisleri, bu sektörün büyümesinde öncü rol oynuyor.

Midye yetiştiriciliği tesisleri, gelecek bir yıl içinde yıllık 43 bin ton üretim yapmayı hedefliyor. Deniz suyunun temiz olduğu bölgelerdeki tesislerde midye hasadı, uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Midye üretiminde önemli bir merkez haline gelen Erdek’te deniz suyunun kalitesi ve bölgenin coğrafi yapısı bu üretimi daha da avantajlı kılıyor. Tesislerde midyeler büyütme sürecinin ardından hasat için en uygun dönemde toplanarak işleme alınıyor.

Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 2 milyon dolarlık yatırımla kurulan arıtma ve paketleme tesisi, bölgedeki midyelerin Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılmasını sağlıyor. Hasat edilen midyeler, tesiste özenle arındırılıyor, kalite kontrolleri yapılıyor ve sonrasında paketleme işlemlerinden geçiriliyor. Hijyen ve kalite standartlarına büyük önem verilen tesiste, ürünler titizlikle hazırlanarak hem iç piyasaya hem de büyük restoran ve zincir marketlere gönderiliyor.

Midye tesisleri yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor

Balıkesir’deki midye üretimi, sadece bölgenin su ürünleri potansiyelini ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda istihdam oluşturarak bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Yetiştiricilik tesislerinde istihdam edilen yüzlerce kişi, bu süreçte aktif rol alıyor. Üretimin artmasıyla birlikte Balıkesir, su ürünleri ihracatında da önemli bir merkez haline gelmeyi hedefliyor. Midye üretiminin hem Türkiye’deki hem de uluslararası pazarlardaki talebi karşılayacak şekilde büyütülmesi planlanıyor. Balıkesir’in su ürünleri yetiştiriciliğindeki bu başarısı, şehrin "tarımın başkenti" olma unvanını su ürünleri alanında da pekiştiriyor.

Midye arındırma, ayıklama ve paketleme tesisi sahibi Hasan Ertürk, İHA muhabirine midyelerin hangi aşamalardan geçerek müşterilere ulaştığını anlattı. Ertürk, "Bu tesis midye arındırma ve paketleme tesisi. Yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu, bin metrekare kapalı alanla burada denizden hasat ettiğimiz midyeleri arındırıp, paketleyip müşterilerimize gönderiyoruz. Tamamen kapalı sistem üzerine kurulu 50 tonluk deniz suyu tankımız bulunmakta. Midyelerimizi 48 saat boyunca burada dinlendirip, arındırıp ve paketleyip, ondan daha sonra sevkiyatımızı yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı menşeili midyelerimiz günlük hasat edildikten sonra teknelerimizle özel soğutuculu frigolu araçlarımız ile denizden canlı aldığımız midyeleri mal kabulünden alıp, makinelerimiz ile el değmeden yıkanıp boylanıp tekrar arındırma havuzlarına geçip, burada 48 saat arındırılıp, daha sonra paketleme ünitesine geçiyoruz. Günlük artı 4 derece soğuk hava depolarında canlı olarak bekletilen midyeler, günün sonunda müşterilerimize gönderilmek üzere özel araçlarımız ile yola çıkıyor" dedi.

Su ürünleri mühendisi ve tesis müdürü Kafiye Acarlı ise, "2009 mezunu su ürünleri mühendisiyim. Tesisimiz Hali Adası deniz ürünleri midye arındırma tesisidir. Yıllık kapasitemiz 5 bin tondur. Tesisimiz 2 bin metrekare alana kurulu, kapalı sistemimiz bin metrekare. Burada midyelerimize tamamen A sınıfı veya B sınıfı olan deniz bölgelerinden alıyoruz. İlçe tarımın menşeilerini kestiği, onayını verdiği bir şekilde canlı olarak midyelerimiz bize geliyor. Midyelerimizi aldıktan sonra yıkıyoruz, ardından boyluyoruz, daha sonra deprasyon dediğimiz arındırma işlemine alıyoruz. Burada arındırma kısmında deniz suyu ile tamamen arındırıyoruz. Bu su taşıma deniz suyudur. Deniz suyu arındırma tesisinin içinde UV’lerimiz var, protein scanerlerimiz var, mikrobiyolojik olarak suyumuzu ve midyelerimizi tamamen arındırıyoruz. Arındırmanın ardından 48 saat mikrobiyolojik olarak testlerimizi yapıyoruz. Tamamen A sınıfıysa eğer ekolisine bakıyoruz, salmonellasına bakıyoruz. Daha sonra midye A sınıfı değerlerimiz çok iyi ayıklama, boylama ve paketleme işlemlerine geçiyoruz. Paketledikten sonra gerekli olan etiket bilgilerimizi vurup, soğuk zinciri soğuk hava depomuzda başlatıyoruz. Sevkiyatlarımızı özel frigolu araçlarımız ile gerçekleştiriyoruz. Sevkiyatlarımızı Türkiye’nin her tarafına, iç piyasaya, meşhur olan midye dolmacılara ve midyecilere gönderiyoruz. Midyelerimizin kabukları tamamen temiz bir şekilde ve A sınıfı olduğu için müşteri talebimiz çok fazla oluyor. Tesisimizde üretimi tamamen hijyen kurallarına uygun ve İl Tarım ile paralel bir şekilde yürütüyoruz. Makinalarımız İtalya’dan gelme makinalardır. Son teknoloji olarak el değmeden canlı bir şekilde midyeleri alıp, canlı bir şekilde sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.