Balıkesir’in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Hayat Sokak’ta bulunan bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Erdek İtfaiye ekipleri, hızla müdahalede bulunarak alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangının ardından mahalle sakinleri, uzun süredir boş olan evde geceleri kimliği belirsiz kişilerin bulunduğunu ve burada alkol ile yabancı maddeler tüketildiğini iddia etti.

Yetkililer, olayın çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.