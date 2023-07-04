Balıkesir’in Erdek ilçesinde bayram tatili sebebi ile turizm patlaması yaşanırken esnafta adeta bayram bereketi yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Erdek merkezi ile kırsal tatil mahalleleri tatilci akınına uğrarken, turizmcilerin yanı sıra esnafı da bu doluluk oldukça memnun etti.

Başta Erdek ilçe merkezi olmak üzere ilçeye bağlı kırsal Ocaklar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Turan ve Ormanlı mahallelerine dağılan tatilcilerden rezervasyon yapanlar yer sorunu yaşamazken, rezervasyon yaptırmayanlar ise yatacak yer bulmakta zorlandı.

Yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelere yemek saatlerinde gelen misafirler, zaman zaman yer bulmakta zorluk yaşadı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu Erdek merkez ve kırsal mahallelerde bulunan koylardaki plajlarda yoğunluk oluşturan tatilciler, gündüzleri serinlemek için soluğu denizde alırken, bazı tatilciler de günübirlik tekne turlarını tercih ettiler.

Yine Bayram boyunca devam eden ünlü sanatçılardan oluşan konserler ilgi görürken, tatilciler akşamları disco ve bar gibi eğlence mekânlarında gönüllerince eğlendiler.

Bu doluluk sebebiyle arada trafik sıkıntısı da Erdek’te kendini gösterdi. Erdek’e girişte uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Otopark yetersizliği bir kez daha bariz bir şekilde ortaya çıktı. Buna paralel şekilde, ilçeye gelen konuklara yardımcı olmak amacıyla okulların bahçeleri araçların park etmesi için ücretsiz bir şekilde vatandaşlara açıldı.