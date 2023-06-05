Erdek-Bandırma karayolunda bir araç virajı alamayarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre sıklıkla kaza olaylarının meydana geldiği virajda gerçekleşen kazada, 10 NH 182 plakalı aracın sürücüsü A.E (35) adlı şahsın aracı virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası aracın içinden kendi çabasıyla çıkabilen A.E., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.