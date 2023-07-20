Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekipleri takibe aldıkları motosiklet hırsızlarını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek’te yıllardır çok sayıda motosiklet, bisiklet ve benzeri hırsızlık yapan, daha öncede aynı suçtan defalarca Erdek Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalanan 3 şahıs tekrar yakayı ele verdi. Yaşları henüz 17 olan 3 şahsın Erdek Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırma ve incelemeler sonucunda çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Şahıslardan V.K ve Y.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.