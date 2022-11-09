Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Organ ve Doku bağış birimi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle, Erdek Cumhuriyet Meydanında ve Aile Sağlığı birimlerinde standlar kuruldu.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Organ ve Doku bağış birimi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle, Erdek Cumhuriyet Meydanında ve Aile Sağlığı birimlerinde standlar kuruldu.

Kurulan Organ ve doku Bağışı standlarında, Organ ve Doku bağışında bulunan vatandaşlara bağış kartları verildi. Organ ve Doku bağışı için istenilen her hangi bir zamanda, Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Neyyire Sıtkı devlet hastanesi Organ ve Doku Bağışı birimlerine başvuru yapılarak bağışta bulunulabileceği yetkililer tarafından ifade edildi.