Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Sahil Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan dam yangını, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Apostol Altı Sokağı’nda bulunan H.A.’ya ait damda başlayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erdek Grup Amirliği ekipleri hızla müdahale etti. İlk etapta Erdek’ten iki itfaiye aracı olay yerine sevk edilirken, yangının büyümesi üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’nden de destek istendi. Bölgeye yönlendirilen bir itfaiye aracıyla birlikte toplam 3 ekip, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangın söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Çevrede bulunan vatandaşlar, alevlerin geceyi aydınlattığını ve yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandığını ifade etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.