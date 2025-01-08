Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan firari hükümlü yakalandı.
Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 7 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş.G., Erdek ilçesinde saklandığı adreste tespit edilip yakalandı
Gözaltına alınan A.Ş.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: iha