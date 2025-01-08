Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan firari hükümlü yakalandı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 7 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş.G., Erdek ilçesinde saklandığı adreste tespit edilip yakalandı

5. kattan düşerek ölen restoratörün tutuklanan profesör eşinin yargılanmasına başlandı 5. kattan düşerek ölen restoratörün tutuklanan profesör eşinin yargılanmasına başlandı

Gözaltına alınan A.Ş.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: iha